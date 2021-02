Covid 19 vizionár .

Možno by som sa ním mohol stať, keby som bol poctivý, uznávaný slovenský miliardár, ktorého názor zaujíma verejnosť, alebo aspoň všeobecne akceptovaná celebrita, presahujúca hranice dedovizne ( aspoň do Česka ... ) .

Nič také nestelesňujem ( a ani sa tu asi nik podobný nevyskytuje ) a preto si nasledujúce riadky možno prečíta niekoľko sto ľudí, ak vôbec ( nie som na soc. sieťach, aby som aj takou cestou rozdúchaval tlejúcu pahrebu čítanosti ) .

O ČO IDE ?

Múdrosráči chcú uvoľňovať režim, lebo tu všetci strašne trpíme ( ignorujúc toť nedávne „ Arbeit macht frei “, alebo napr. zversky nehumánne udalosti, ktoré sprevádzali blokádu Leningradu v WW2, alebo ... , alebo..., ..., keď ľudia naozaj trpeli, umierali, pojedali sa navzájom, nebola voda, elektrina, teplo, potraviny, lieky, TV, internet ) .

Náš uznávaný expert, podobne, ako pred 10 - 11 mesiacmi, opäť sníva o radosti „ Veľkej noci “ a o odznievaní Vírusu, nakoľko sa mu v vraj v teple menej darí .

REALITA bude asi taká, že so zaočkovaním populácie 65+, a kritickej infraštruktúry ( aj papalášov ? ), dúfajme, že práve okolo tej Veľkej noci, sa budú stále viac a viac ozývať hlasy za uvoľňovanie tých „ krutých a drastických “ opatrení ( ktoré tu vlastne nikdy ani poriadne nefungovali ) .

Ale veď tí najohrozenejší, ale aj najpotrebnejší sú už predsa zaočkovaní, sú ( sme ) v bezpečí !

Príde jar, za rohom leto, všetci budú snívať o Chorvátsku, kávičke a zmrzline na terase v centre mesta, hor sa do škôl, nákupných stredísk, prírody .

A ten tlak na uvoľňovanie opatrení, ale aj likvidáciu tejto koalície sa bude enormne stupňovať .

Bude to ťažké ustáť .

A INFEKČNEJŠÍ mutanti, ktorí sa tu už celoplošne šíria a ich pravdepodobne ešte agresívnejšie verzie číhajú za rohom, zaútočia na jar / v lete na „ rozvoľnených “, zhýčkaných, NEZAOČKOVANÝCH hedonistov 50 - .

A sme na začiatku !

VIZIONÁR ?

Aj sám kvôli sebe dúfam, že nie .

PS

V septembri pozitívne testovaného blízkeho rodinného príslušníka nikto ani raz nekontaktoval, nedohľadával žiadne kontakty, sám musel intenzívne pátrať, čo vlastne smie a čo nie a zdalo sa, že vtedy bol asi ojedinelý prípad, čo sa o to poctivo zaujímal .

Ja jazdím autom skoro denno denne krížom cez celé mesto do práce a za 80 + rodinným príslušníkom a až na meranie rýchlosti som si policajtov ani raz nevšimol a tých, čo by ( asi ) mali kontrolovať a vynucovať dodržiavanie všakovakých " lockdowníkov ", už vôbec nie .

A to vraj máme najviac policajtov per capita v EÚ ... .