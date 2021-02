Samotrasovanie hnusoby ?

Samoúnos, samohonka, Samova ríša, samo ... . Napadla ma ( mi ) samoobsluha, ale keď neveríte, tak potom alebo samochvála, alebo samostatnosť - svojstojnosť, svojbytnosť, svojráznosť, svojhlavosť .

Sú to všetko, samo - sebou veci, ktoré determinovali a aj naďalej stále ešte podmieňujú dejiny zhluku ľudí, ktorí sa zhodou okolností kedysi zhŕkli pod Tatrou a vďaka všeličomu, ale pramálo vďaka vlastnej uvedomelej a cieľavedomej činnosti dosiahli, takmer v úplnom bezvedomí, na vlastnú štátnosť .

Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - 7 denný priemer

Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - 7 denný priemer ( SK/ CZ/ HU/ POL/ GER/ AT )

PS

Radia nám sa samotrasovať, lebo nestíhajú dohľadávať kontakty nakazených ( ak to vôbec niekedy zmysluplne a komplexne robili, o čom z vlastnej skúsenosti pochybujem ) .

Pri príslovečnej slovenskej dôslednosti, poctivosti, férovosti je to cesta do ... , však viete kam .

Budeme sa aj samotestovať, samovyšetrovať, samoventilovať a nakoniec aj samo ... ?

Mal som na mysli ..., ale to si tu netrúfnem napísať, tak teda povedzme - samovakcinovať .