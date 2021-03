SPUTNIK, alebo útrapy na pľúcnom ventilátore ?

Topiaci sa slamky chytá a dusiaci sa, hoci aj Sputnika . V oboch prípadoch ide o zabezpečenie dýchania . Na pľúcnych ventilátoroch u nás vraj zomiera viac, ako 90 % pacientov .

Aké je to % vo vyspelých krajinách EÚ ?

U nás to bude žalostným stavom zdravotníctva, masovým úprkom špecialistov do bohatších krajín a to nie len kvôli peniazom, a aj zdravotným stavom populácie, keď sa dožívame v dobrom zdraví až o 10 rokov menej, ako u našich eurofondových sponzorov .

Rozvrátené zdravotníctvo nevedelo poskytovať štandardnú starostlivosť ani pred Covidom .

SMER - ácka ministerka Kálavská ho pred rokom prirovnala k hrdzavému, potápajucemu sa tankeru a nie výletnej dovolenkovej lodi .

Už vtedy chýbali tisíce lekárov a zdravotníckeho personálu a miliardy, ktoré ukradli SMER - ácki tajtrlíci a hlavne mafiáni, ktorí ich riadili .

SMER - áci Raši a Pelegríny rozfrckali miliardy na informatizáciu spoločnosti a dnes nám v MOM - kách vypisujú modré priepustky na slobodu ručne ... .

Bulharský výpalník nezabezpečil celoplošnú elektronizáciu pasov, občianskych, vodičských a iných preukazov, ako predpokladu k eliminácií dnešného „ dátového pekla “ a základný nástroj moderného riadenia spoločnosti .

Rád by som bol svedkom rozhodovania hyen, primitívov a iných vagabundov ( mená si dosaďte sami, ten zoznam by bol veľmi dlhý a určite nie zhodný u jednotlivých voličských entít ), keby si mali možnosť vybrať očkovanie Astrou, „ Ficérom “, alebo Sputnikom ­ - samých seba a svojich rodinných príslušníkov, v tajnosti, bez svedkov .

Hyena - pixabay (pixabay)

Na koho sa len podobá ?

Nemá jamky na lícach, alebo priehľadný plastový „ respirátor “ ?