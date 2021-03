Zvládol by Fico z pozície premiéra okecať aj dnešnú pandemickú situáciu ?

Za pomoci Flašíka možno aj áno . Ten z neho urobil Majstra Poriadka, z vody pančoval Coca-Colu ( asi tú, ktorú potom Fico údajne popíjal s Haščákom na Vazovovej ), ... , ... .

A dnes by určite využil asi jediný parameter, ktorým by sa súčasná Vláda ešte ako tak mohla obhajovať, ale kupodivu, nerobí to ... .

Od začiatku pandémie sa striedajú rôzne krajiny na čele tragických headlinov .

Teraz je to Slovensko ( dúfajme, že štafetu preberie čoskoro niekto iný ... ) .

Ale zďaleka to tak nie je pri Počte úmrtí na 1 mil. obyvateľov - kumulatívne, od začiatku pandémie .



Počet úmrtí na 1 mil. obyvateľov - kumulatívne, od začiatku pandémie . (ourworldindata)

PS 1 https://strategie.hnonline.sk/media/946183-k-mikovi-a-reznikovi-sa-podla-plusky-prida-aj-fedor-flasik

PS 2 Pred nás patria samozrejme aj mnohé iné krajiny, v grafe nie je napr. Taliansko - 1.650,38 .