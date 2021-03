Fico, Pelegríny, SMER - áci a  HLAS - áci spôsobili trestuhodný úpadok Slovenska .

Od 2006 do 2020 vládol Fico a Pelegríny, s krátkym intermezzom vlády I. Radičovej . Slovensko sa za to obdobie dramaticky prepadlo v tvorbe HDP per capita voči všetkým okolitým krajinám a voči priemeru EÚ .

Tvorba HDP per capita v krajine vs. priemer EÚ :

HDP per capita vs. EÚ priemer (Eurostat)

Dáta Eurostatu sú k dispozícií od 2008 do 2019 .

Česi sa dotiahli na priemer EÚ o 7 % a sú na úrovni 93 % priemeru EÚ .

Maďari o 9 % 73 %

Poliaci o 17 % 73 %

Slovensko sa prepadlo o 3 % a je na úrovni 70 % priemeru EÚ !

Medzi Českom a Slovenskom bol v 2019 priepastný rozdiel 23 %, pričom v 2015 bolo Slovensko ešte na úrovni 78 % priemru EÚ a do 2019 sa prepadlo na 70 % !

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en

HDP per capita vs. EÚ priemer - 2008 / 2019

Nech žije " sociálna demokracia " karpatského typu !