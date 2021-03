Očkovanie - Slovenské tango, jasné pravidlá (?)

Bolo to súboj šikovných prstov juniorov po celom Slovensku, aby prihlásili na očkovanie svojich seniorov . Našim sa to podarilo ! Máme to už za sebou a dúfam, že ešte aj pred sebou ( AstraZeneca ) ... .

Či to bolo na úkor niekoho iného netuším, to by som musel mať ( poctivý ) diplom z nejakej dobrej slovenskej VŠ, aby som pochopil, ako to funguje . Povedali, že 60 +, tak sme do toho išli . A nakoniec sme za tým aj išli - 50 km do mesta v inom okrese, lebo tak to vyšlo .

Okolo očkovacieho miesta krúžili od rána desiatky áut z nášho mesta a hľadali parkovanie .

Vyzeralo to tak, akoby miestni ani nemali záujem ... .

Fakt je ten, že to „ naše mesto “ je najväčšie na Slovensku a v tom mestečku, kde sme sa boli očkovať býva premiér ... .

Samotné očkovanie rozdelím do 3 zón .

Zóna 1 - priestor / slepá ulica pred areálom školy, kde prebiehalo očkovanie .

Slovenské tango ... .

Hlava na hlave, masovka ako na vinobraní, alebo v nákupnom centre počas výpredajov pred Covidom - netrpezliví dôchodcovia, ktorí prišli, alebo ktorých doviezli, pre istotu o hodinku skôr, aby sa im určite ušlo, hoci tentokrát mali všetci do jedného časenku presne na minútu . Vyškolení komunizmom, Mečiarom, Ficom, ... , chodiť k lekárovi ráno skoro pred 6 , aby sa pred obedom dostali do ordinácie ... .

Vstup do tej slepej ulice zahatali prichádzajúcim autám blikajúci policajti, ale žiadne ich úsilie usmerňovať dav a organizovať rozostupy som nezaevidoval .

Zóna 2 - dvor školy, za vstupnou bránou od ulice .

Jeden pracovník sa intenzívne usiloval zoraďovať ľudí podľa času a vyzýval aj tých pred bránou, aby dodržiavali rozostupy ( neúspešne ) .

Vo dvore sa začali črtať náznaky rozostupov, ale 2 m to zďaleka neboli, len keď ( sme ) si to individuálne vynútili ... .

Keby tam boli 3 - 4 „ organizátori “, asi by ROR a teda najmä tie rozostupy mali šancu vynútiť .

Zóna 3 - Škola .

Iný svet .

Dosť personálu, aktívne komunikujúceho, nápomocného , systém takmer 100 % .

Keby fungovala Rašiho a Pelegrínyho elektronizácia a digitalizácia a stačilo by len „ pípať “

elektronickým OP, dal by som 1 - .

Takto museli mnohí nepripravení seniori ručne vypisovať formuláre pri školských stolíkoch na chodbe ... .

( Predstavte si 130 kg dôchodcu, ako sa snaží sadnúť si za študentský stolík :) . )

Očkovanie, vrátane pohovoru s lekárom a papierovania išlo hladko .

Akurát rozostupy stoličiek v „ odpočínkovej zóne “ neboli zďaleka 2 m ... .

PS 1

A o cca 12 týždňov hor sa na Zanzibar ... .

PS 2

https://www.sme.sk/c/2078073/slovenske-tango-jasne-pravidla-recenzia-divadlo.html