Na Veľkú noc sme sa mali tešiť 2 x . Pred rokom .

Podľa elitného experta na pandémie sme sa pred rokom mali na Veľkú noc tešiť 2 x . Prvý raz, že pandémia ustúpi ( vírus sa teplom postupne „ usuší “ :) ) a potom, zo samotných Sviatkov . Vydalo len čiastočne .

V týchto dňoch zastupujúci minister zdravotníctva hovorí o zlepšujúcej sa situácií na Slovensku a že po Sviatkoch budú zvažovať uvoľňovanie opatrení .

V UK, podobne ako u nás, majú zrejme predovšetkým tú „ UK mutáciu “ - prečo by sa tak inak volala ?

V počte úmrtí per capita sú na tom momentálne približne 20 X ( ! ) lepšie, ako my ... .

Ich opatrenia sa podobné tým našim .

Našu súčasnú situáciu by zrejme považovali za národnú katastrofu a ani zlepšenie o 100 % by nepovažovali za náznak ustupujúcej pandémie .

Úmrtia per capita - 30.03.2021

Úmrtia per capita - 30.03.21 (ourworldindata)

Úmrtia per capita k 30.03.2021 - 7 denný priemer

Úmrtia per capita k 30.03.21 - 7 denný priemer (ourworldindata)

Očkovania per capita - kumulatívne k 29.03.2021

Očkovania per capita - kumulatívne k 29.03.21 (ourworldindata)



Prečo tí naši pri najmenšom náznaku niečoho pozitívneho okamžite vlievajú ľuďom falošnú nádej typu „ nebojte sa, dobre bude “, „ nakoniec zvíťazíme “ a pod., keď potom príde facka, ktorá nás vráti späť .

Ale keď opäť trochu vyjde slnko spoza oblakov, zase začnú blúzniť .

A dokola a dokola .