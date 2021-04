Rober Ficegrini, Miveta Dzuričová alebo Iguard Mager ?

Väčšina obyvateľov EÚ pravdepodobne považuje Predsedu Najvyššieho súdu svojej krajiny za rozumného a logicky zmýšľajúceho človeka . Ale keď sa schuster nedrží kopyta, stať sa môže všeličo .

https://www.youtube.com/watch?v=hIf5qoRPkaA&t=78s od 01 : 15 min

Toto len na dokreslenie politickej reality samostatného Slovenska a na interpretáciu postupného prerodu aktérov politickej scény, ktorí sa snažia vyhovieť širokému spektru potenciálnych voličov, od akademikov, až po 5. cenovú, až nakoniec nezriedka poprú sami seba .

Deje sa to aj v „ zohratých “ dvojiciach, keď „ zlého a neporiadneho chlapca, nahradí ten dobrý(á) “ a sú odhodlaní ísť, akože bez problémov, v tendeme ďalej . Vydrží to väčšinou len chvíľu ... .

Zvyčajne to nedopadá dobre, ale niektorí z nich sa aj potom môžu relatívne spokojne pozrieť do zrkadla .

Čo nás čaká teda teraz ?

A kedy sa bude nastavovať zrkadlo ?

https://www.youtube.com/watch?v=sXIqYEsF1SE