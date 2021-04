Uvoľňujme ! Lebo hnusoba vraj už ustupuje ... .

12 x ľudnatejšie Spojené kráľovstvo ( zamorené tiež britskou mutáciou ) má v týchto dňoch podobné absolútne počty úmrtí na Covid ako Slovensko . V prepočte na 1 mil. obyvateľov je to však až 30 x menej !!!

V UK idú opatrne uvoľňovať podobné opatrenia, ako máme my - od 19.04.2021 .

Ak sa u nás situácia skutočne zlepšuje a zo všetkých strán počujeme volanie po uvoľňovaní, potom do očí bije asi už „ len “ ten tragický počet úmrtí na 1 mil. obyvateľov ... .

To by znamenalo, že naše zdevastované zdravotníctvo dokáže zachrániť len zlomok tých, ktorí sú v týchto dňoch stále ešte na JISkách, resp. pľúcnej ventilácií, napr. v porovnaní s UK .

A že keď naznačujeme uvoľňovanie, všetky ostatné relevantné parametre sú v dobrom stave a počty nových prípadov na JISkách a pľúcnej ventilácii už garantovane nebudú rásť, ale len klesať ... .

Otázka na ktoréhokoľvek Ministra zdravotníctva, ktorý bol v úrade po 01.03.2021 - aké % ľudí na JIS / pľúcnej ventilácií u nás zomiera, v porovnaní s inými krajinami EÚ ?



Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - dňa 05.04.2021

Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - dňa 05.04.2021 (ourworldindata)

Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - 7 denný priemer, k 05.04.2021

Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - 7 denný priemer, k 05.04.2021 (ourworldindata)

PS

Pri parametri - Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - denný prírastok boli k dispozícii dáta len k 05.04.2021, tak aj pre parameter - Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - 7 denný priemer bol zvolený dátum 05.04.2021