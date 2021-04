Kažimír k veci už vypovedal :

... áno, máme zrejme čierne ovce ... aj vo vnútri finančnej správy, aj vo vnútri tých, ktorí to mali vyšetrovať a uložili to, vo vnútri tých, ktorí mali možno vzniesť obvinenie a nevzniesli obvinenie, ...

Už v 2012 podal svedectvo, ako funguje mafia na Slovensku, keď bol ešte rozkokošený z toho, že sa stal ministrom financií :

... sú to v zásade kriminálne živly, organizované skupiny.

A samozrejme, že by to nešlo, z časti bez spolupráce zvnútra. To znamená, áno, máme zrejme čierne ovce ... aj vo vnútri finančnej správy, aj vo vnútri tých, ktorí to mali vyšetrovať a uložili to, vo vnútri tých, ktorí mali možno vzniesť obvinenie a nevzniesli obvinenie, čiže to je celá sieť a pokiaľ sa jasne nedá signál z najvyšších miest ... .

V RTVS, v roku 2012 :

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/137/40309?p=fl

napr. od 01 : 58 : 05

Obšírnejšie :

https://vladimirkratky.blog.sme.sk/c/506584/dal-uz-kazimir-niekoho-popravit.html