Desivé čísla pandémie spred Vianoc postačujú dnes na bujaré uvoľňovanie ... .

Vtedy čísla rástli a mnohí vzlykali a aj plakali, že nevedia proti hedonistom vo vedení štátu presadiť dostatočne razantné lockdownovanie .

Teraz to klesá, ale súčasné denné čísla sú takmer identické s tým desom spred Vianoc, a my už začíname naplno žiť ... .

Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - 7 denný priemer _ 30.04.2021 vs. 17.12.2020

Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - 7 denný priemer k 30.04.2021 (ourworldindata)

Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - 7denný priemer, k 17.12.2020 (ourworldindata)

Úmrtia - 30.04.2021 vs. 09.12.2020, v prepočte na 1 mil. obyvateľov

Úmrtia - 30.04.2021, v prepočte na 1 mil. obyvateľov (ourworldindata)

Úmrtia - 09.12.2020, v prepočte na 1 mil. obyvateľov (ourworldindata)

Nedalo sa to už vydržať, muselo to byť horšie ako Stalingrad, či Leningrad cez WW2 ( hovoriť o tom ešte horšom sa tu nejako nenosí... ) .

Veď už určite máme zaočkované všetky rizikové skupiny a mladí to hádam rozchodia, rozdýchajú, tak potom čo . Či čo ?

No keď musíš, tak musíš, hádam sa to nezvrhne, naši ľudia si to určite zaslúžia, asi ako tie výpredajové vajcia v obchodnom reťazci v TV reklame .

Do kostolíka bez bumažky, na nábreží Dunaja na vonkajších terasách - a aj prekrytých „ akože terasách “ vysedáva smotánka s drinčíkmi, bez rúšok, hlava nehlava, radujmééé sa, veselmééé sa .

200 metrov od Ministerstva vnútra . Pod lampou býva všetko jasnejšie, ako blikajúce svetielko na konci tunela . Nasledujúce vlnobitie hrozí už asi len v lete v Chorvátsku ... .