„ Komunismus je svinstvo, komunisti jsou ... “

Niečo obdobné by dnes na adresu súčasného spoločenského systému asi povedal nielen nejeden riaditeľ školy, ako vo filme Pupendo jeho protagonisti na adresu komunizmu, ale aj mnohí dnešní spotrebitelia .

https://www.youtube.com/watch?v=Va0qZzRGPjc

Spotrebiteľ je dnes často cieľavedome vmanévrovaný do nevýhodnej polohy a keď si to nakoniec uvedomí a chce sa domôcť svojich práv, je nezriedka odpinkávaný prvou obrannou líniou firiem, ktorá je účelovo kreovaná tak, aby nedokázala ( nebola schopná, ochotná ) problém promptne a na mieste vyriešiť.

Systém nepustí sťažujúceho sa klienta na vyšší level managementu, núti ho na webe vypĺňať jalové formuláre, zápasiť s robotizovanými záznamníkmi, v snahe prepracovať sa k operátorovi, počúvať, že je v poradí - aj 20 minút, ako aj nekonečné informácie o GDPR .

Kontakty na kompetentných na weboch väčšinou nie sú k dispozícií .



Pred 2 rokmi sa „ koncernová “ automobilka potrebovala zbaviť dieselových motorov, ktoré nespĺňali emisné normy .

20.04.2019 jej importér na Slovensko zverejnil na svojom webe akčný cenník so zľavou 2.200 Eur na ( špecifické ) dieselové verzie, nakoľko tie konkrétne motory po 01.09.2019 už nesmeli predávať .

26.04.2019 sme zaplatili predajcovi zálohu a vozidlo objednali .

Ospravedlňujem sa zemeguli a prípadným diskutujúcim :) - dnes už viem to, čo som vtedy nevedel .

Predajca, len aby predal, ochotne poskytol ešte dodatočnú zľavu, na ich konto .

Ani slovo o tom, že by sa dodatočnou zľavou predajcu mali rušiť podmienky, ktoré propagoval v oficiálnom cenníku importér/ automobilka - servis grátis 4 roky/ 100 000 km a 6 rokov záruka/ 150 000 km .

( Vždy si pýtam priamo od predajcu áut zľavu, väčšinou uspejem, samozrejme výhradne bez dopadu na akékoľvek iné obchodné podmienky . )

cenník (webová stránka)

Po necelých dvoch rokoch, 23.04.2021 som bol na 1. servise a predajca mi dal zaň zaplatiť ... .

Argumentujem, že vozidlo má mať servis 4 roky/ 100 000 km zadarmo tak, ako to bolo propagované v oficiálnom cenníku importéra/ automobilky - 20.04.2019

Odmietli, rovnako aj importér, ktorý sa postavil za svojho predajcu ... .

V minulosti sme kúpili viacero „ koncernových “ vozidiel .

Pri kúpe bola vždy vystavená štandardná servisná knižka, kde boli vyznačené servisné intervaly, servis grátis, ak bol poskytnutý, dĺžka záruky a všetky informácie, ktoré boli nad rámec štandardných obchodných podmienok, vyplývajúcich zo zákonov SR .

Toto vozidlo má však už servisnú knižku elektronickú, takže zákazník pri jeho preberaní na vlastné oči nevidí, čo všetko je zahrnuté a spolieha sa na „ koncern “ a jeho automobilky, že budú féroví a ústretoví ... .

PS 1

S tým autom sme za tie peniaze celkom spokojní, tá močovina hádam ten dieselový smrad účinne eliminuje a my budeme servis tejto značky ( pravdepodobne niekde inde ) asi ešte potrebovať... .

PS 2

Náš zákazník, náš pán !

Alebo, že by - nová doba, host vyhazuje vrchního ... https://www.youtube.com/watch?v=N7XBBeq2pnQ