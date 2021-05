Covid včera bodoval 35 : 36 . Šťastie mal len jeden ... .

Včera klesol počet hospitalizovaných o 36. Zomrelo však 35 spoluobčanov ... . Titulky v médiach ale hlásajú, že „ Situácia v nemocniciach sa lepší každým dňom ! “

To, že u nás zomiera príliš vysoké percento hospitalizovaných, v dôsledku čoho klesá celkový počet hospitalizovaných, znamená zlepšovanie ?

Čo to vypovedá o zdravotníctve a zdravotnom stave populácie ?

( 13.05.2021 zomrelo na Slovensku 45 x viac ľudí na Covid, v prepočte na 1 mil. obyvateľov, ako v UK a takto je to už niekoľko týždňov ... ! )

úmrtia 13.05.2021 (ourworldindata)

Predpokladám, že podobnou optikou nenazeráme aj na pomer hospitalizovaní / úmrtia v prípade onkologických pacientov, pacientov so srdcovo - cievnymi ochoreniami a ďalšími diagnózami .

Je čas poďakovať sa a odvďačiť sa ( aj veľkoryso finančne ) všetkým, čo s nasadením vlastného života bojovali o záchranu každého jedného pacienta .

Ale je načase verejne, v médiách, z pozície vlády, s pomocou dát, štatistík a grafov detailne a názorne popísať stav zdravotníctva .

Teraz .

A nielen zdravotníctva .

Porovnávať ( v čase ) hlavne s ČR, povedzme s Rakúskom a inými, pre nás relevantnými krajinami .

Nech si občan konečne komplexne uvedomí, v akých sme kakačkách .

Keď sa bude zvolebnievať ( ak sa už tak nedeje ), darmo budú potom ľuďom rozprávať, čo tu zanechal SMER I a SMER II po 12 rokoch rabovania a prípadná podpora SME R-odiny nebude len tak nezištná .

Pomenovávať stav zdravotníctva začala ešte pred voľbami 2020 SMER-ácka ministerka zdravotníctva Kálavská, avšak len chabým prirovnaním, že je to ako „ polorozpadávajúci sa tanker a nie krásna luxusná výletná loď “ .

Niekomu takéto ľudové výroky možno stačia, avšak rozhodovať sa dá len na základe poctivej dátovej analýzy, ak je tu niekto schopný ju urobiť a presadiť ( Kde je DRG, stratifikácia, E- health, ... ? ) .