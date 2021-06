Dostávajú Krčméry, Sabaka a ďalší lekári od farmafiriem benefity za podporu vakcinácie ?

V dnešnej ( 21.06.2021 ) relácii TA 3 - Tak takto , moderátorka s hosťom šírili protiočkovacie nálady, bez akéhokoľvek oponenta, pravdepodobne na hranici šírenia poplašnej správy .

Dotyčný naznačoval, že tisíce slovenských lekárov inkasujú benefity od farmafiriem v stovkách až tisíckach Eur a preto sa potom boja vyjadriť svoj negatívny názor na vakcináciu, aby neprišli o budúce „ lízatko “ ... .

Uvádzali, že napr. v UK zomierajú dnes na Covid 2/3 nezaočkovaných, ale až 1/3 zaočkovaných, čo sa im zdalo príliš veľa .

UK má 68 miliónov obyvateľov ( 12,5 x viac ako Slovensko ) .

20.06.2021 zomrelo v UK na Covid 6 ľudí .

Dvaja z nich by teda podľa hosťa a moderátorky relácie mali podľa štatistík zomrieť napriek tomu, že boli zaočkovaní ... .

V UK k 19.06.2021 podali celkovo 70,4 milióna vakcín a druhou dávkou je už zaočkovaných 31,34 milióna obyvateľov - 46,17 % populácie ( na Slovensku 23,61 % ) .

Pri tých miliónoch plne zaočkovaných naznačovať problém s vakcináciou, keď zomrú za deň 2 zaočkovaní je krajne nezodpovedné .

Na Slovensku už mesiace zomiera na Covid, v porovnaní s UK, mnohonásobok pacientov s Covidom, každý jeden deň ( napr . https://vladimirkratky.blog.sme.sk/c/560098/na-covid-unas-zomiera-kazdy-den-az-50-x-viac-ludi-ako-vuk.html ) .

To, že si to tá teta nevie spočítať by som sa nečudoval, ale to že ani jej hosť, je zarážajúce .

Možne to však má podobné črty réžie, ako Mafia I. a Mafia II., ktoré ústami birmovaného hedonistu a PelegríŇiho podprahovo šíria podlé správy svojim sotva svojprávnym voličom, s jediným cieľom - čím horšie, tým lepšie !

UK - počet podaných vakcín k 19.06.2021

UK - počet podaných vakcín k 19.06.2021 (ourworldindata)

UK - úmrtia na Covid k 20.06.2021

UK - úmrtia na Covid k 20.06.2021 (ourworldindata)

PS

PelegríŇi - Markíza / Na telo od 04:25 min.

https://videoarchiv.markiza.sk/video/na-telo/epizoda/50380-na-telo

( Keď sa preklikáte tými nekonečným reklamami . )

Hanbí sa za svoje neroduverné meno a tam, medzi svojimi mäkčí, aby zapadol a v TV si len nedal pozor, či ... :) ?