Prvý deň na OH 2020(1) .

V roduverných médiách v sobotu doobeda titulok hlásal, že Sagan s i a h a na medailu . A on nakoniec ani nedokončil ( titulok rýchlo zmenili, žiaľ, neurobil som si PTSC ) .

Náš strelec zo vzduchovky skončil neočakávane až na 27 . mieste, pinpongistom to natreli Rumuni 4 : 1 a plavec nedoplával do finále a skončil celkovo 23. .

Mená tých športovcov nepoznám, okrem Sagana, je to však brat toho, čo mi jeho meno niečo hovorí, a tento vraj nemal dosť síl preteky dokončiť ... .

Mal som šťastie a zachytil som v TV práve posledných 25 km tej „ Saganovej “ disciplíny .

Pozeral som to zo zvedavosti na Japonsko, či sa tam niečo náhodou nezmenilo :), bol som tam niekedy pred ¼ storočím .

Preteky vyhral borec z Ekvádoru - Carapaz .

O 2. a 3. miesto bojoval Pogačar s van Aertom . Bolo to o chlp a komentátor RTVS dlho nevedel, ako to medzi nimi dopadlo, podľa jeho komentára držal palce asi Slovincovi, ale tušil, že to bolo pravdepodobne naopak .

Nakoniec, bez zverejnenia oficiálneho poradia, RTVS prepla na hádzanú ... .

RTVS tam má vraj kopu svojich ľudí ( započul som v ich spravodajstve, že 60 ??? ), vytvorené kompletné vlastné štúdio na 120 m2, do ktorého navozili zo Slovenska spústu materiálu ... .

Hlavne, že doma vždy celé leto dovolenkujú, vysielajú reprízy repríz, politické diskusie na rozdiel od ČT v lete nevysielajú vôbec, akoby sa nič dôležitého nedialo ( ale to ani ostatné TV na Slovensku ) .

Uprednostnil by som, aby miesto podrobného spravodajstva z Tokia o výsledkoch športovcov a športov, o ktorých väčšinou štandardne ani neinformujú a ktorých 99 % populácie nepozná a ani sa nezaujíma - koncentrovali zdroje na poriadne vnútroštátne spravodajstvo počas celého roka, aby sme všetky tlačovky vlády, NR SR, prezidentky a ďalších papalášov nemuseli pozerať na tendenčnej TA 3 . A samozrejme, aj poriadne spravodajstvo zo zahraničia, niečo na úrovni rakúskeho ORF .

To by však najprv nadriadení museli vypoklonkovať SMERáckeho riaditeľa tam, kam patrí ... .